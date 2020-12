Basilicata | Calabria | Lombardia e Piemonte in fascia gialla da domenica | Abruzzo arancione Iss | “Rt a 0 | 82 | ma 5 Regioni a rischio alto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020)torneranno nelladal 13 dicembre, mentre l’torna momentaneamente rossa per poi ridiventareda. La nuova ordinanza che sarà firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi ridisegna la mappa delitaliana nel giorno in cui il report sul monitoraggio settimanale prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità parla di una situazione in parziale miglioramento. Mentre inmontano le proteste per un doppio cambio didiin due giorni, il governatore della, Attilio Fontana, esulta ...