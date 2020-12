Violenza sessuale: al calciatore Robinho 9 anni anche in appello (Di giovedì 10 dicembre 2020) Condanna confermata per l'ex attaccante del Milan Robinho nel processo d'appello sulla Violenza sessuale di gruppo subita da una giovane albanese in una discoteca di Milano nel gennaio 2013. Lo ha deciso la Corte d'appello di Milano infliggendo al calciatore brasiliano a 9 anni di carcere, la stessa pena già stabilita nel novembre 2017 nel primo grado di giudizio.I giudici, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser, hanno condannato a 9 anni anche Ricardo Falco, un amico del calciatore accusato di aver preso parte alla Violenza. Stando a quanto ricostruito nelle indagini condotte dal pm Stefano Ammendola, sarebbero in tutto 6 le persone che avrebbero partecipato alla ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Condanna confermata per l'ex attaccante del Milannel processo d'sulladi gruppo subita da una giovane albanese in una discoteca di Milano nel gennaio 2013. Lo ha deciso la Corte d'di Milano infliggendo albrasiliano a 9di carcere, la stessa pena già stabilita nel novembre 2017 nel primo grado di giudizio.I giudici, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser, hanno condannato a 9Ricardo Falco, un amico delaccusato di aver preso parte alla. Stando a quanto ricostruito nelle indagini condotte dal pm Stefano Ammendola, sarebbero in tutto 6 le persone che avrebbero partecipato alla ...

SkyTG24 : Milano, violenza sessuale: Appello conferma condanna Robinho a 9 anni - LaStampa : Violenza sessuale, confermata in appello la condanna per l’ex milanista Robinho - fanpage : Violenza sessuale: confermata condanna a 9 anni per l’ex calciatore del Milan Robinho - rep_milano : Robinho, confermata in appello la condanna per violenza sessuale: 9 anni di carcere per l'ex giocatore del Milan [a… - IzzoEdo : RT @riktroiani: ++ Violenza sessuale: confermata condanna a 9 anni per l’ex calciatore del #Milan #Robinho. Il processo riguarda uno stupro… -