Uomini e Donne, Rossella Intellicato è diventata mamma (Di giovedì 10 dicembre 2020) Rossella Intellicato è diventata mamma. La ex gieffina e tronista di Uomini e Donne dà la bella notizia sui social mostrando il piccolo venuto al mondo da pochi giorni. Come si evince dal post il bimbo è nato il 2 dicembre e si chiama Francesco Leone Maria: “Mentre il mondo era nel caos il 2/12/2020 tu FRANCESCO LEONE MARIA ci hai riempito il cuore di gioia!! Ti amiamo” scrive Rossella. La gravidanza nascosta fino all’ultimo Il padre del piccolo è Giovanni Ferrero, a cui la Intellicato è legata dal 2018. Rossella aveva svelato di essere incinta solo poche settimane fa: “Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi!!! Non smettete mai di lottare, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 10 dicembre 2020). La ex gieffina e tronista didà la bella notizia sui social mostrando il piccolo venuto al mondo da pochi giorni. Come si evince dal post il bimbo è nato il 2 dicembre e si chiama Francesco Leone Maria: “Mentre il mondo era nel caos il 2/12/2020 tu FRANCESCO LEONE MARIA ci hai riempito il cuore di gioia!! Ti amiamo” scrive. La gravidanza nascosta fino all’ultimo Il padre del piccolo è Giovanni Ferrero, a cui laè legata dal 2018.aveva svelato di essere incinta solo poche settimane fa: “Ho voluto aspettare a dirlo perché questo dono di Dio l’ho desiderato talmente tanto che è stato custodito dentro il cuore per mesi!!! Non smettete mai di lottare, ...

