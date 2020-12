Spostamenti tra Comuni a Natale, dietrofront governo: provvedimento in arrivo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una modifica al decreto di Natale oppure un nuovo provvedimento in arrivo, per consentire lo spostamento tra Comuni a Natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio: questa la news che arriva nelle ultime ore da fonti parlamentari, come appreso dall’Ansa. Il governo starebbe studiano la forma migliore per consentire ai cittadini e alle cittadini di uscire dal proprio Comune nei giorni delle festività, contrariamente a questo stabilito dal Decreto e Dpcm Natale. Vediamo in breve cosa stabilisce attualmente il decreto e cosa cambierà nelle prossime ore. Dpcm Natale: regole sugli Spostamenti Il Dpcm Natale è stato preceduto il 2 dicembre da un ulteriore Decreto, che ha delineato i contorni normativi delle dettagliate regole ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una modifica al decreto dioppure un nuovoin, per consentire lo spostamento tra, il 26 dicembre e il 1° gennaio: questa la news che arriva nelle ultime ore da fonti parlamentari, come appreso dall’Ansa. Ilstarebbe studiano la forma migliore per consentire ai cittadini e alle cittadini di uscire dal proprio Comune nei giorni delle festività, contrariamente a questo stabilito dal Decreto e Dpcm. Vediamo in breve cosa stabilisce attualmente il decreto e cosa cambierà nelle prossime ore. Dpcm: regole sugliIl Dpcmè stato preceduto il 2 dicembre da un ulteriore Decreto, che ha delineato i contorni normativi delle dettagliate regole ...

