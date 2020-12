Roma | fiamme nella notte nel supermercato | i residenti lanciano l’allarme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 dicembre 2020)di ieri è scoppiato un incendio all’interno dell’Eurospin in via della Cava Aurelia, a. A pochi passi da San Pietro, alle 22:20 sono divampate leall’interno delnel quartiere Aurelio. Le cause sono ancora da accertare. Leggi anche: Tragedia sulla Palmiro Togliatti, 39enne investito 2 volte da 2 auto diverse: morto sul colpo A lanciaresono stati idel quartiere Aurelio, che hanno visto il fumo, fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Nessuna vittima né feriti, considerato l’orario notturno. L’Eurospin è stato tuttavia dichiarato inagibile causa fumo. Le indagini sono ancora in corso, ma lesono state spente. ...