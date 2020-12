Little Nightmares II ha una demo gratis su PC che ci immerge nel suo inquietante universo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da oggi è disponibile la demo di Little Nightmares II, per PC, su Steam e GOG. La versione di prova anticipa l'uscita del titolo, previsto per l'11 febbraio 2021. Nella demo, i giocatori vestiranno i panni di Mono, risvegliandosi in un mondo spaventoso e sconosciuto, che dovranno esplorare per scoprire i segreti oscuri del capanno del Cacciatore. In futuro, la demo sarà disponibile anche per console. Sempre a partire da oggi, è possibile prenotare la Standard Edition del gioco in versione digitale su PlayStation Network, Microsoft Store, Steam e GOG.com. Su PlayStation Network, Steam e GOG.com è anche disponibile una Digital Deluxe Edition, che consentirà di accedere all'Attico dei Nomini (un DLC per Little Nightmares II), la colonna sonora digitale, composta da Tobias ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Da oggi è disponibile ladiII, per PC, su Steam e GOG. La versione di prova anticipa l'uscita del titolo, previsto per l'11 febbraio 2021. Nella, i giocatori vestiranno i panni di Mono, risvegliandosi in un mondo spaventoso e sconosciuto, che dovranno esplorare per scoprire i segreti oscuri del capanno del Cacciatore. In futuro, lasarà disponibile anche per console. Sempre a partire da oggi, è possibile prenotare la Standard Edition del gioco in versione digitale su PlayStation Network, Microsoft Store, Steam e GOG.com. Su PlayStation Network, Steam e GOG.com è anche disponibile una Digital Deluxe Edition, che consentirà di accedere all'Attico dei Nomini (un DLC perII), la colonna sonora digitale, composta da Tobias ...

