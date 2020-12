Lascia l’iPhone in carica e si fa un bagno nella vasca | 24enne muore fulminata

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ha messo inil suo iPhone, dopodiché si è concessa unristoratore, ma Olesya Semenova è morta. A chiamare i soccorsi è stata la sua coinquilina, Daria. “Ho urlato”, ha spiegato la ragazza. “L’ho scossa, ma era pallida, non respirava e non dava segni di vita. Ero davvero spaventata. Quando l’ho toccata, ho avuto una scossa elettrica”.era scivolato nell’acqua dellamentre era ancora in. I paramedici hanno confermato che la vittima, una ragazza di 24 anni, è mortaa causa del telefono caduto in acqua mentre era ancora collegato alla corrente. Olesya viveva ad Arkhangelsk, in Russia, e lavorava in un negozio d’abbigliamento. Un incidente tragico che il ministero russo ha ...

Lascia il cellulare in carica mentre fa il bagno nella vasca, commessa 24enne muore fulminata. Attualità. Mercoledì 9 Dicembre 2020. Muore fulminata dopo aver caricato l'iPhone mentre faceva il bagno in vasca. Olesya Semenova è stata trovata dalla sua coinquilina nella loro casa di Arkhangelsk, in Russia.