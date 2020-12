Incubo Covid a Torre del Greco: registrati altri 4 decessi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Il coronavirus continua a mietere vittime alle pendici del Vesuvio. Torre del Greco piange altri 4 cittadini. La città del corallo, tra le più colpite della Campania in questa pandemia, arriva a contare oggi 52 decessi a causa Covid. A comunicarlo, in serata, è stato il primo cittadino Giovanni Palomba insieme con il Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. Nelle ultime 24 ore a Torre del Greco si registrano centottantuno guarigioni, mentre sono state certificate anche 34 nuovi casi di positività. La notizia può rilevante resta tuttavia il decesso di altri 4 cittadini ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Il coronavirus continua a mietere vittime alle pendici del Vesuvio.delpiange4 cittadini. La città del corallo, tra le più colpite della Campania in questa pandemia, arriva a contare oggi 52a causa. A comunicarlo, in serata, è stato il primo cittadino Giovanni Palomba insieme con il Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. Nelle ultime 24 ore adelsi registrano centottantuno guarigioni, mentre sono state certificate anche 34 nuovi casi di positività. La notizia può rilevante resta tuttavia il decesso di4 cittadini ...

