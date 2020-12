In Francia nessuna limitazione agli spostamenti per Natale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dal 15 dicembre, data in cui si riaprirà parzialmente il paese, i francesi potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, eccetto le ore di coprifuoco, dalle 20 alle 6 del mattino. In questo arco di tempo sarà necessaria l’autocertificazione. Tutti potranno spostarsi da una regione all’altra del paese.“Natale - ha detto il primo ministro Jean Castex annunciando che per la notte fra il 24 e il 25 tutti gli spostamenti saranno liberamente consentiti - occupa un posto a parte nelle nostre vite e nelle nostre tradizioni”. Non spariscono le altre restrizioni. Musei, teatri e cinema - che avrebbero dovuto riaprire dal 15 dicembre in Francia per la fine del lockdown - rimarranno chiusi “altre tre settimane”: lo ha annunciato il premier francese Jean Castex annunciando una riapertura “ridotta” visti i risultati non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dal 15 dicembre, data in cui si riaprirà parzialmente il paese, i francesi potranno tornare a circolare liberamente e senza autocertificazione, eccetto le ore di coprifuoco, dalle 20 alle 6 del mattino. In questo arco di tempo sarà necessaria l’autocertificazione. Tutti potranno spostarsi da una regione all’altra del paese.“- ha detto il primo ministro Jean Castex annunciando che per la notte fra il 24 e il 25 tutti glisaranno liberamente consentiti - occupa un posto a parte nelle nostre vite e nelle nostre tradizioni”. Non spariscono le altre restrizioni. Musei, teatri e cinema - che avrebbero dovuto riaprire dal 15 dicembre inper la fine del lockdown - rimarranno chiusi “altre tre settimane”: lo ha annunciato il premier francese Jean Castex annunciando una riapertura “ridotta” visti i risultati non ...

Accordo sempre più arduo per la Brexit

I colloqui dell’ultimo minuto tra Unione europea e Regno Unito non stanno andando da nessuna parte. Anzi, rimangono divergenze molto ampie e non è ancora chiaro se queste possano essere colmate, ...

