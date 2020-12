I Negramaro e Madame ospiti alla finale di X Factor in Non è Vero Niente (Di giovedì 10 dicembre 2020) I Negramaro e Madame ospiti alla finale di X Factor con un brano tratto dall’ultimo album di inediti che la band salentina ha rilasciato il 13 novembre scorso. L’esibizione dei Negramaro con Madame accompagnerà quelle dei concorrenti in gara, che proveranno a conquistare la vittoria di quest’edizione così diversa dalle altre e caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Il nuovo album dei Negramaro, quello che contiene Non è Vero Niente, è stato rilasciato a tre anni dalla precedente prova di studio – Amore Che Torni – pubblicato dopo che la band aveva appianato alcune divergenze che stavano conducendo allo scioglimento del gruppo. Il duetto con Francesca Calearo è stato il primo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Idi Xcon un brano tratto dall’ultimo album di inediti che la band salentina ha rilasciato il 13 novembre scorso. L’esibizione deiconaccompagnerà quelle dei concorrenti in gara, che proveranno a conquistare la vittoria di quest’edizione così diversa dalle altre e caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Il nuovo album dei, quello che contiene Non è, è stato rilasciato a tre anni dprecedente prova di studio – Amore Che Torni – pubblicato dopo che la band aveva appianato alcune divergenze che stavano conducendo allo scioglimento del gruppo. Il duetto con Francesca Calearo è stato il primo ...

ComunicareDigit : @digitalsat_it @SkyItalia @XFactor_Italia #XF2020 - Finale (diretta Sky Uno, TV8, NOW TV) | Superospiti @Negramaro… - fisco24_info : X Factor, la finale con i Negramaro e Madame: Durante la sfida a quattro si esibiranno sul palco anche giudici - Agenzia_Ansa : Stasera la finale di #xfactor, ospiti i Negramaro e Madame #XF2020 #ANSA - radiolisola : #NowPlaying: Negramaro, Madame - Non è vero niente - xsupernowa : Mi state dicendo che stasera devo superare una puntata con i Negramaro, Madame e Mara Sattei? Non so se riesco #XF2020 -