I Beckham blindano Brooklyn con un accordo. Ma è la fidanzata la più ricca della coppia

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Novella Toloni Le nozze del figlio maggiore deierano già fissate per il prossimo anno così Victoria e David (ma anche il ricco padresposa) hanno deciso di mettere al sicuro il patrimonio di famigliae Nicola Peltz si sposeranno nel 2022, ma l'prematrimoniale sarebbe già stato siglato dalla. Il coronavirus ha costretto il figlio di Victoria e Davida posticipare di un anno le nozze (da settembre 2021 al 2022), ma i due procedono spediti verso l'altare. Soprattutto dal punto di vista burocratico. L'amore però non basta per un matrimonio che unisce, oltre ai due giovani sposi, due famiglie ricchissime.e Nicola Peltz hanno cominciato frequentarsi ...