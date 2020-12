Grey’s Anatomy non finirà con la stagione 17, la conferma dal cast: “Non siamo pronti” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante l’atmosfera da grande addio di questi nuovi episodi dedicati alla pandemia Grey’s Anatomy non finirà con la stagione 17: la sensazione che la fine sia imminente resta, sia nel pubblico che nel cast, ma per ora il medical drama non ha ancora una data di scadenza. La conferma arriva direttamente da un volto storico del cast, che ha spiegato come si sia discusso dell’ipotesi di concludere la serie ma per ora Grey’s Anatomy non finirà perché nessuno è pronto a dirle addio, in primis la rete, visti i risultati ancora ottimi degli episodi in onda su ABC. Chandra Wilson, storica interprete del personaggio di Miranda Bailey e anche regista di alcuni episodi, ha raccontato in esclusiva a EtOnline che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante l’atmosfera da grande addio di questi nuovi episodi dedicati alla pandemianoncon la17: la sensazione che la fine sia imminente resta, sia nel pubblico che nel, ma per ora il medical drama non ha ancora una data di scadenza. Laarriva direttamente da un volto storico del, che ha spiegato come si sia discusso dell’ipotesi di concludere la serie ma per oranonperché nessuno è pronto a dirle addio, in primis la rete, visti i risultati ancora ottimi degli episodi in onda su ABC. Chandra Wilson, storica interprete del personaggio di Miranda Bailey e anche regista di alcuni episodi, ha raccontato in esclusiva a EtOnline che ...

(Tagline della serie televisiva) Grey's Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005 da ABC. È un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, una tirocinante di chirurgia nell'immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle.

Grey's Anatomy La serie TV dei record su LA7. I medici del Grey Sloan Memorial Hospital saranno ancora protagonisti con le loro storie ricche di passione e amore, ma anche difficoltà tra dolori e casi clinici da risolvere.

