Formazione docenti, sperimentazione sul Debate: i corsi tra gennaio e febbraio, iscrizioni fino al 19 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una rete nazionale di scuole appartenenti al Movimento di Avanguardie educative, composta dal Liceo Bertolucci di Parma, dall’ IC ISA 13 di Sarzana, dall’ ITE Tosi di Busto Arsizio, dall’ IIS Pacioli di Crema, dall’ IIS Savoia Benincasa di Ancona, dall’ IC Solari di Loreto, dall’ ISIS Europa di Pomigliano d’Arco, con capofila l’ISI Pertini di Lucca, nell’ambito del progetto nazionale biennale La Forza del Dialogo, rispondente all’avviso PNSD “Reti nazionali per le metodologie didattiche innovative” propone un’iniziativa formativa per la sperimentazione del Debate su temi afferenti l’educazione civica e la cittadinanza digitale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una rete nazionale di scuole appartenenti al Movimento di Avanguardie educative, composta dal Liceo Bertolucci di Parma, dall’ IC ISA 13 di Sarzana, dall’ ITE Tosi di Busto Arsizio, dall’ IIS Pacioli di Crema, dall’ IIS Savoia Benincasa di Ancona, dall’ IC Solari di Loreto, dall’ ISIS Europa di Pomigliano d’Arco, con capofila l’ISI Pertini di Lucca, nell’ambito del progetto nazionale biennale La Forza del Dialogo, rispondente all’avviso PNSD “Reti nazionali per le metodologie didattiche innovative” propone un’iniziativa formativa per ladelsu temi afferenti l’educazione civica e la cittadinanza digitale L'articolo .

orizzontescuola : Formazione docenti, sperimentazione sul Debate: i corsi tra gennaio e febbraio, iscrizioni fino al 19 dicembre - DeAScuola : De Agostini Scuola organizza un ciclo di #webinar gratuiti rivolti ai docenti degli Istituti Professionali. “Come p… - _AIDAM__ : Nel nostro corso dedicato alla #formazione docenti in ambito #meccatronico, essenziale la collaborazione con… - EroeSemantico : @ubk77 Esiste anche già SOFIA per la formazione docenti. Basterebbe ampliarla al parco studenti. - GrazTo : RT @MakerFaireRome: ?? A #MFR2020 la #formazione gratuita per gli insegnanti con @CampuStore_IT! Oltre 60 eventi tra #talk, workshop e labo… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazione docenti Tutti i vantaggi della formazione docenti Fiscoetasse L’Istituto Torricelli di Maniago inaugura le aule TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

L’Istituto “E. Torricelli” di Maniago conferma la propria natura di scuola aperta all’innovazione e alla sperimentazione con l’inaugurazione di due nuove aule TEAL realizzate grazie al contributo dell ...

I vantaggi di laurearsi con Icotea

ICOTEA è un e-learning Institute che dal 1998 si occupa di erogare servizi di formazione e aggiornamento per privati, enti pubblici e aziende, nonché per LeggiOggi ...

L’Istituto “E. Torricelli” di Maniago conferma la propria natura di scuola aperta all’innovazione e alla sperimentazione con l’inaugurazione di due nuove aule TEAL realizzate grazie al contributo dell ...ICOTEA è un e-learning Institute che dal 1998 si occupa di erogare servizi di formazione e aggiornamento per privati, enti pubblici e aziende, nonché per LeggiOggi ...