F1, GP Abu Dhabi in chiaro su TV8: orari delle dirette di qualifiche e gara (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Gran Premio di Abu Dhabi verrà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale TV8. In occasione dell’ultima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1, la gara di Yas Marina sarà visibile anche per i non abbonati al servizio pay-tv di Sky. Come di consueto la programmazione di TV8 partirà dalla giornata di sabato 12 dicembre con le qualifiche al via alle ore 14:00. La gara, invece, comincerà alle ore 14:10 di domenica 13 dicembre. Le prove libere saranno visibili esclusivamente in diretta sui canali Sky Sport. GRAN PREMIO DI ABU Dhabi SU TV8 Sabato 12 dicembre Ore 14:00, qualifiche Domenica 13 dicembre Ore 14:10, gara SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Gran Premio di Abuverrà trasmesso in diretta e insul canale TV8. In occasione dell’ultima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1, ladi Yas Marina sarà visibile anche per i non abbonati al servizio pay-tv di Sky. Come di consueto la programmazione di TV8 partirà dalla giornata di sabato 12 dicembre con leal via alle ore 14:00. La, invece, comincerà alle ore 14:10 di domenica 13 dicembre. Le prove libere saranno visibili esclusivamente in diretta sui canali Sky Sport. GRAN PREMIO DI ABUSU TV8 Sabato 12 dicembre Ore 14:00,Domenica 13 dicembre Ore 14:10,SportFace.

SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc verso GP Abu Dhabi: 'Addio di Vettel fine di un'epoca in Ferrari' #SkyMotori #F1 #Formula1 - repubblica : Quella volta che con Marco Tardelli e Francesco De Gregori cantò 'La storia siamo noi' - pasotti_ : RT @SkySportF1: F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t… - OhBryanTiLanci : Ma poi lo vedrà a Maranello. Non è che dopo Abu Dhabi gli buttano via le cose dal balcone eh ??. Io so che i contrat… -