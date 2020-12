Domeniche Bestiali – Frosinone culone leaks, il terzo incomodo: “Slogan diventato virale grazie a me, non è merito di Marcozzi” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Segreti, verità nascoste, soffiate, scenari da spy story per ripristinare la verità su una delle vicende più appassionanti della storia recente d’Italia: la genesi, l’ascesa e la viralità di “Frosinone culone”. Eh sì, perché dopo l’intervista di Marcozzi padre biologico indiscusso dello slogan coniato durante un infuocato Giulianova-Frosinone del 1996, c’è chi ha storto il naso, rivendicando un ruolo nella vicenda. Un ruolo decisivo. “Impossibile non citarmi: il merito della fama di “Frosinone culone” è tutto mio, non di Marcozzi. Altro che marketing e marchio registrato: senza di me oggi nessuno conoscerebbe quella telecronaca”. Così un giovanissimo, Antonio Palermo da Lamezia Terme, si picca rispetto all’intervista al maestro Marcozzi, protagonista dell’ultimo episodio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Segreti, verità nascoste, soffiate, scenari da spy story per ripristinare la verità su una delle vicende più appassionanti della storia recente d’Italia: la genesi, l’ascesa e la viralità di “”. Eh sì, perché dopo l’intervista di Marcozzi padre biologico indiscusso dello slogan coniato durante un infuocato Giulianova-del 1996, c’è chi ha storto il naso, rivendicando un ruolo nella vicenda. Un ruolo decisivo. “Impossibile non citarmi: ildella fama di “” è tutto mio, non di Marcozzi. Altro che marketing e marchio registrato: senza di me oggi nessuno conoscerebbe quella telecronaca”. Così un giovanissimo, Antonio Palermo da Lamezia Terme, si picca rispetto all’intervista al maestro Marcozzi, protagonista dell’ultimo episodio di ...

