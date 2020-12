Covid, Conte apre agli spostamenti tra Comuni a Natale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sul via libera agli spostamenti tra Comuni a Natale, nodo del Contendere da settimane tra esecutivo e regioni, si è saldato un asse tra centrodestra e una parte della maggioranza. La capigruppo del Senato per discutere dell’iter del dl Natale si è aggiornata a lunedì ma sul via libera agli spostamenti tra Comuni, nodo del Leggi su 2anews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sul via liberatra, nodo delndere da settimane tra esecutivo e regioni, si è saldato un asse tra centrodestra e una parte della maggioranza. La capigruppo del Senato per discutere dell’iter del dlsi è aggiornata a lunedì ma sul via liberatra, nodo del

matteosalvinimi : Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore di Covid, disperazione e solitudine, il gover… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo sulla conferenza di #Conte - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - irejdoc1897 : RT @SkyTG24: Secondo fonti parlamentari, il premier #Conte avrebbe aperto una riflessione per allentare i divieti di spostamenti previsti p… - SkyTG24 : Secondo fonti parlamentari, il premier #Conte avrebbe aperto una riflessione per allentare i divieti di spostamenti… -