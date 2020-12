Come utilizzare “gli scarti” dei broccoli | Consigli dei Grandi Chef

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’inverno porta con se molti ortaggi estremamente salutari, cavoli esono tra questi, il loro gusto corposo li rende ideali per pranzi e cene, possono essere usati veramente in moltissimi modi, però quando li andiamo ad acquistare, abbiamo sempre l’impressione di spendere più del dovuto, considerando che, tra gambi e foglie, una volta a casa, buttiamo via una buona parte dell’ortaggio stesso.sempre siamo qui a risolvere anche questo problema, abbiamo scovato deidi alcuni, che ci spiegano, quelli che noi consideriamo scarti, per trasformarli in ottime ricette.usare gli scarti deiGennaro Esposito, ci insegnausare i gambi dei ...