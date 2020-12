Chris Pratt interprete e produttore della commedia sul karate The Black Belt

(Di giovedì 10 dicembre 2020)nelle vesti non solo di attore, ma anche diindipendenteThe, che produrrà con la sua Indivisible Productions.sta per diventare un esperto del. L'attorerà e produrrà laindie The, targata Monarch Media, con la sua compagnia, Indivisible Productions. Da una sceneggiatura di Randall Green, Theè descritto come un romanzo di formazione comico incentrato su un timido adolescente che cerca di migliorare nelper trovare se stesso e dell'eccentrico zio che lo guida lungo il cammino. ...

Da salvatore della galassia per la Marvel a cintura nera di karate, Pratt ha trovato il suo nuovo ruolo da protagonista.Chris Pratt reciterà e produrrà l'imminente commedia sul karate The Black Belt. Il film verrà realizzato dalla sua casa di produzione: Indivisible ...Christopher Michael Pratt, conosciuto come Chris Pratt (Virginia, 21 giugno 1979), è un attore statunitense.BIOGRAFIA DI CHRIS PRATT Nato nel Minnesota e cresciuto nel Lake Stevens Washington, sposato dal 9 luglio 2009 con l'attrice Anna Faris. La coppia ha un figlio, Jack, nato il 25 agosto 2012. Chris...Chris Pratt nasce il 21 giugno 1979 a Virginia, in Minnesota, da Kathleen Louise Indahl, una commessa dei supermarket Safeway e Daniel C. Pratt, un restauratore di case.