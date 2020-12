Chi è Francesca Brambilla, la ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro? (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco chi è Francesca Brambilla, la ‘Bona Sorte’ che incanta sempre tutti ad Avanti un altro Francesca Brambilla è una showgirl e influencer, nota soprattutto per il ruolo di ‘Bona Sorte’ ad Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La bellissima e sensuale showgirl è nata il 15 Marzo 1992 a Bergamo. Sin da piccola sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. In passato è finita spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni sentimentali con personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi ricordiamo che è stata legata sentimentalmente a Gue Pequeno e Stefano Laudoni. Dopo aver compiuto diciotto anni ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ecco chi è, lache incanta sempre tutti adunè una showgirl e influencer, nota soprattutto per il ruolo diadun, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La bellissima e sensuale showgirl è nata il 15 Marzo 1992 a Bergamo. Sin da piccola sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. In passato è finita spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni sentimentali con personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi ricordiamo che è stata legata sentimentalmente a Gue Pequeno e Stefano Laudoni. Dopo aver compiuto diciotto anni ...

