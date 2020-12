Cereali: quali sono i meno calorici, quali scegliere per colazione e per la dieta proteica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosa sono e cosa contengono Con il termine cerali vengono indicate diverse specie e interi generi di piante annuali appartenenti alla famiglia delle Poaceae o Graminaceae, la cui coltivazione e il consumo risalgono a epoche remote. Il nome cereale, che non ha significato dal punto di vista tassonomico, deriva probabilmente da Cerere, dea protettrice delle messi. Quasi sicuramente i Cereali sono stati i primi a essere utilizzati dall’uomo a scopo alimentare per poi essere impiegati anche per nutrire animali domestici e d’allevamento. Nella grande famiglia dei Cereali rientrano ad esempio: grano o frumento (genere Triticum) riso (genere Oryza) mais o granoturco (Zea mais) orzo (Hordenum vulgare) avena (Avena sativa) segale (Secale cereale) sorgo (Sorghum bicolor) La distribuzione geografica delle ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 dicembre 2020) Cosae cosa contengono Con il termine cerali vengono indicate diverse specie e interi generi di piante annuali appartenenti alla famiglia delle Poaceae o Graminaceae, la cui coltivazione e il consumo risalgono a epoche remote. Il nome cereale, che non ha significato dal punto di vista tasmico, deriva probabilmente da Cerere, dea protettrice delle messi. Quasi sicuramente istati i primi a essere utilizzati dall’uomo a scopo alimentare per poi essere impiegati anche per nutrire animali domestici e d’allevamento. Nella grande famiglia deirientrano ad esempio: grano o frumento (genere Triticum) riso (genere Oryza) mais o granoturco (Zea mais) orzo (Hordenum vulgare) avena (Avena sativa) segale (Secale cereale) sorgo (Sorghum bicolor) La distribuzione geografica delle ...

