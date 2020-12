Ascolti TV 9 dicembre 2020 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, mercoledì 9? Sui canali Rai,, sono andati in onda Stanotte a Pompei (Rai 1), L’Alligatore (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Il silenzio dell’acqua 2 (Canale 5), X-Men le origini: Wolverine (Italia 1) e StaItalia (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. ...

Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Stanotte a Pompei, Il Silenzio dell’Acqua 2, Chi l’ha visto | Dati Auditel 9 dicembre 2020… - fabiofabbretti : #IlSilenzioDellAcqua non ingrana e si ferma a 2,2 milioni di spettatori e il 10% di share. Vince la replica di… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 9 dicembre: Stanotte a Pompei Il silenzio dell’acqua 2 - #Ascolti #mercoledì #dicembre: - infoitcultura : Il Collegio 5, successo di ascolti per il docu-reality che termina martedì 15 dicembre - infoitcultura : Ascolti Tv ieri lunedì 7 dicembre 2020, tornano Greggio e Iacchetti e Striscia batte Amadeus -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

SuperGuidaTV

Ascolti tv 9 dicembre: chi ha vinto la gara di share ieri? In tv c'era anche Alberto Angela su Rai1 e Il silenzio dell'acqua, Canale5. Dati Auditel di ieri.Anticipazioni Il silenzio dell'acqua 2, riassunto puntata 9 dicembre: dove rivederla Si avvia verso la conclusione la seconda stagione de Il silenzio ...Ascolti Tv sabato 5 dicembre 2020: La7, Tv8, Nove “Otto e mezzo sabato” (1.307.000 spettatori, share del 4.8%), precede “Al vertice della tensione” che appassiona 858.000 spettatori con il ...Ascolti Tv 9 novembre 2020: seconda serata. Su Rai1 la seconda puntata di Ama Sanremo raccoglie 1.938.000 spettatori con il 10.3%. Porta a Porta è stato seguito da 838.000 spettatori con il 9.9% di share.Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 393.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%.Su Rai2 Più o Meno segna 133.000 spettatori con l’1.5%.Il Paradiso delle Signore, trama puntata 7 dicembre 2020. 41a puntata E’ la festa di Sant’Ambrogio e una parte della famiglia del Paradiso la trascorrerà alla Fiera degli “Oh bej Oh bej”.Armando (Pietro Genuardi) si offre di far da guida ad Agnese (Antonella Attili) ai segreti del mercatino tipico del periodo natalizio milanese e la esorta a parlare con Rocco (Giancarlo Commare) e ...