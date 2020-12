Alessandro Cattelan lascia X Factor dopo 10 anni: «Finisce un pezzo della mia vita» (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor». Ad annunciarlo, poco prima di eleggere Casadilego come vincitrice di questa edizione, è Alessandro Cattelan che, con un po’ di commozione, comunica una decisione maturata nel tempo e non presa certo a cuor leggero. «Questi ultimi 10 anni sono stati un viaggio molto bello. Sapendo che questa sarebbe stata la mia ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana: i giorni erano pagine di un libro bellissimo che stava arrivando alla fine e che sono contento di aver finito» spiega il conduttore cercando di trattenere a fatica le lacrime. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1337175689431306241 Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor». Ad annunciarlo, poco prima di eleggere Casadilego come vincitrice di questa edizione, è Alessandro Cattelan che, con un po’ di commozione, comunica una decisione maturata nel tempo e non presa certo a cuor leggero. «Questi ultimi 10 anni sono stati un viaggio molto bello. Sapendo che questa sarebbe stata la mia ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana: i giorni erano pagine di un libro bellissimo che stava arrivando alla fine e che sono contento di aver finito» spiega il conduttore cercando di trattenere a fatica le lacrime. https://twitter.com/XFactor_Italia/status/1337175689431306241

