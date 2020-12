Addio Paolo Rossi, Collovati: «Campione del Mondo grazie a lui, sono sconvolto» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fulvio Collovati ha ricordato l’amico Paolo Rossi Fulvio Collovati, ex storico difensore italiano, ai microfoni di Radio Rai ha ricordato l’amico Paolo Rossi; scomparso nella notte a 64 anni. «Noi abbiamo una chat, dove possiamo accedere solo noi del 1982. Stamattina è arrivata questa notizia da parte di sua moglie e sono sconvolto, faccio fatica a parlare. Se sono Campione del Mondo lo devo a lui, i gol, quel Mondiale fu fantastico. Poi ho condiviso con lui 15 anni della mia vita, dalla nazionale juniores. E’ un anno terribile questo, non mi sarei mai aspettato sarebbe arrivata questa notizia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fulvioha ricordato l’amicoFulvio, ex storico difensore italiano, ai microfoni di Radio Rai ha ricordato l’amico; scomparso nella notte a 64 anni. «Noi abbiamo una chat, dove possiamo accedere solo noi del 1982. Stamattina è arrivata questa notizia da parte di sua moglie e, faccio fatica a parlare. Sedello devo a lui, i gol, quel Mondiale fu fantastico. Poi ho condiviso con lui 15 anni della mia vita, dalla nazionale juniores. E’ un anno terribile questo, non mi sarei mai aspettato sarebbe arrivata questa notizia». Leggi su Calcionews24.com

fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - RaiNews : Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 - fattoquotidiano : Addio a #PaoloRossi, l'eroe del Mundial 1982 - maria_micola : RT @EzioGreggio: No anche “Paolorossi” no! Non te ne puoi andare. Siete troppi a rientrare negli spogliatoi: Anastasi, Maradona, Paolo Ross… - lifestyleblogit : E' morto Paolo Rossi: addio all'eroe del Mundial '82 - -