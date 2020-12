Whoopi Goldberg a le Iene: 'Endometriosi? Nessuno ne vuole parlare' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'L' purtroppo è una di quelle cose che accadono alle donne e di cui Nessuno vuole parlare', dichiara l'attrice premio Oscar a '' . La doppiatrice e scrittrice americana affetta dalla patologia in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'L' purtroppo è una di quelle cose che accadono alle donne e di cui', dichiara l'attrice premio Oscar a '' . La doppiatrice e scrittrice americana affetta dalla patologia in ...

coronel_rodolfo : Whoopi Goldberg - The Color Purple (1985) Fernanda Montenegro - Central do Brasil (1998) Emmanuelle Riva - Amour (2… - 99per100 : RT @99per100: #MigliorAttoreDiSempre #BestActorOfAllTime ??? 128esimi di finale ??? Scegli la più grande attrice di tutti i tempi tra: Jul… - 99per100 : #MigliorAttoreDiSempre #BestActorOfAllTime ??? 128esimi di finale ??? Scegli la più grande attrice di tutti i tempi… - Agricolturabio1 : @SabrinaCS8 @MirkoScriveCose @Alberto61153413 @meriadocco No, no... vanno destati eccome... Ciarla ha già promesso… - serensnixpity : Whoopi Goldberg farà sister act nel west end il prossimo anno e sto già infartando sul prezzo dei biglietti, ma sap… -