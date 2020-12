Wanda Nara ancora nuda sul cavallo | “Uno degli scatti più difficili” FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Non esiste una sensazione di libertà uguale a quella che provo quando sono sul mio. Tra lepiù difficili che mi sono fatta fare, ilnon rimaneva calmo“. Un cappello sopra il seno in uno scatto sensuale di spalle sulcontinua a pubblicare sul suo account Instagram il serviziografico fatto in compagnia del suo. Fanuna volta impazziti per gligiornalieri della showgirl argentina, moglie e agente dell’attaccante del PSG Mauro Icardi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@icardi) SportFace.