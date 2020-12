Vaccino Covid, primi effetti collaterali: “Chi ha allergie non lo faccia” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Vaccino Covid sviluppato da Pfizer-Biontech ha mostrato qualche sporadico caso di reazioni allergiche. Il consiglio cautelativo da seguire. È ufficialmente partita la distribuzione del Vaccino Covid in Gran Bretagna. E già sono emersi alcuni effetti collaterali. Per questo motivo la Mhra – Autorità Nazionale di Controllo sui Farmaci – importante ente sanitario del Regno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilsviluppato da Pfizer-Biontech ha mostrato qualche sporadico caso di reazioni allergiche. Il consiglio cautelativo da seguire. È ufficialmente partita la distribuzione delin Gran Bretagna. E già sono emersi alcuni. Per questo motivo la Mhra – Autorità Nazionale di Controllo sui Farmaci – importante ente sanitario del Regno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stanzaselvaggia : Mi piacciono il suo golfino grigio a pois, la t-shirt scema col pinguino, la tinta carota come certe dive degli ann… - RobertoBurioni : Per l'ennesima volta mi viene attribuito un virgolettato mai detto. Mi riferivo agli effetti a LUNGO TERMINE del va… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - SilviaTeresa14 : RT @noitre32: CAMPAGNA COVID Tegola sul vaccino? Reazioni allergiche, scatta l'allerta in Gran Bretagna - UnitaNews : Vaccino Covid-19: approvazione non è sufficiente per risolvere la pandemia - -