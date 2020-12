Una Vita anticipazioni: LOLITA sceglie un nome assurdo per suo figlio, ecco quale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si avvicina il tempo del parto per LOLITA Casado (Rebeca Alemany), motivo per cui la donna, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, dovrà scegliere il nome per il pargoletto che porta in grembo. Convinta del fatto che darà alla luce un maschietto, la scelta della bottegaia ricadrà su un omaggio ad un parente alquanto singolare, che non convincerà nessuno della famiglia Palacios. Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane ricatta Christoph e lui le chiede di sposarlo! Una Vita, news: ecco qual è il nome scelto da LOLITA Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che, ad un certo punto, LOLITA comunicherà a tutti quanti che il suo primogenito dovrà chiamarsi Abundio, ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si avvicina il tempo del parto perCasado (Rebeca Alemany), motivo per cui la donna, nelle prossime puntate italiane di Una, dovràre ilper il pargoletto che porta in grembo. Convinta del fatto che darà alla luce un maschietto, la scelta della bottegaia ricadrà su un omaggio ad un parente alquanto singolare, che non convincerà nessuno della famiglia Palacios. Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Ariane ricatta Christoph e lui le chiede di sposarlo! Una, news:qual è ilscelto daSe diamo uno sguardo allescopriamo che, ad un certo punto,comunicherà a tutti quanti che il suo primogenito dovrà chiamarsi Abundio, ...

