Roma, l'ultima moda dei rapinatori: fingersi agenti in borghese per mettere a segno i furti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) l'ultima moda per mettere a segno le rapine sembra ormai fingersi appartenenti alle forze dell'ordine. E' quello che è successo, ancora una volta a Roma, a via Sisenna, Torre Spaccata. Un uomo di nazionalità irachena è stato fermato da tre uomini che si fingevano poliziotti in borghese con tanto di falso tesserino. I tre Romani hanno finto una perquisizione e derubato l'iracheno e sono fuggiti a bordo di un'auto di cui sono note colore e modello. La vittima è stata portata al commissariato Casilino. Le indagini per identificare i tre uomini sono tuttora in corso. su Il Corriere della Città.

