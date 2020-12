Riforma Mes, Conte parla in Parlamento. La diretta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E' il giorno del Mes: primo vero banco di prova per la tenuta del governo già alle prese con le spine del Recovery Plan . Oggi in parlamento le comunicazioni di Conte sulla Riforma del Fondo salva ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E' il giorno del Mes: primo vero banco di prova per la tenuta del governo già alle prese con le spine del Recovery Plan . Oggi inmento le comunicazioni disulladel Fondo salva ...

borghi_claudio : Il si del M5S alla riforma del MES domani sarà la più ingloriosa delle fini di un movimento antisistema. Cosa ha fa… - borghi_claudio : Io fatico veramente a capire come si possa reggere l'umiliazione oggi, la vergogna e il rimorso domani. #STOPMES L… - borghi_claudio : Scusa @luigidimaio, guarda che sei solo tu a confondere le due cose. Nessuno dice che approvare la schiforma è ugua… - renton1972 : RT @borghi_claudio: Non so se avete ascoltato: vuol cambiare il MES ma intanto approva la riforma. - marcoregni : RT @MT_Meli_: Quindi Conte ha citato/parafrasato Crimi? Crimi vuole approvare la riforma del MES per azzerarlo, mentre Conte vuole approvar… -