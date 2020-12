Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di Champions League: orari, tv, streaming (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre (alle ore 12.00) si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio. Sarà come sempre l’urna di Nyon (Svizzera) a definire gli accoppiamenti per il primo turno della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. Le migliori 16 squadre del Vecchio Continente hanno staccato il biglietto per la fase decisiva del torneo e si incroceranno in sfide di andata e ritorno tra metà febbraio e metà marzo, per decretare le magnifiche otto formazioni che potranno proseguire la propria avventura e continuare a sognare la Coppa dalle Grandi Orecchie. Il meccanismo del sorteggio è quello ormai consolidato da anni e l’estrazione avrà alcuni paletti ben precisi da rispettare. Le vincitrici degli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre (alle ore 12.00) sirà ildi finale della2020-2021 di calcio. Sarà come sempre l’urna di Nyon (Svizzera) a definire gli accoppiamenti per il primo turno della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. Le migliori 16 squadre del Vecchio Continente hanno staccato il biglietto per la fase decisiva del torneo e si incroceranno in sfide di andata e ritorno tra metà febbraio e metà marzo, per decretare le magnifiche otto formazioni che potranno proseguire la propria avventura e continuare a sognare la Coppa dalle Grandi Orecchie. Il meccanismo delè quello ormai consolidato da anni e l’estrazione avrà alcuni paletti ben precisi da rispettare. Le vincitrici...

