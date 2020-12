Mes: Tartaglione (FI), 'mia assenza alla Camera dovuta a grave lutto' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Per evitare speculazioni sulla mia assenza al voto di oggi sulla risoluzione di maggioranza riguardante la riforma del Mes, ritengo doveroso chiarire che ciò è dovuto esclusivamente ad un grave lutto familiare, causato dal Covid, che mi ha tenuto lontana da Roma. Circostanza segnalata alla Presidenza della Camera dei Deputati". Lo dice Annaelsa Tartaglione, di Forza Italia. "Nel merito del tema oggetto del dibattito, la mia convinzione è quella espressa dalla linea del Presidente Berlusconi”, aggiunge la deputata di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Per evitare speculazioni sulla miaal voto di oggi sulla risoluzione di maggioranza riguardante la riforma del Mes, ritengo doveroso chiarire che ciò è dovuto esclusivamente ad unfamiliare, causato dal Covid, che mi ha tenuto lontana da Roma. Circostanza segnalataPresidenza delladei Deputati". Lo dice Annaelsa, di Forza Italia. "Nel merito del tema oggetto del dibattito, la mia convinzione è quella espressa dlinea del Presidente Berlusconi”, aggiunge la deputata di Forza Italia.

