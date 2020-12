Mes: Crippa (M5S), 'oggi non si vota per attivarlo' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Questo non è un voto per attivare il Mes. Questo non è neanche un voto per ratificare la riforma del Mes, che avverrà semmai attraverso lo strumento della ratifica, su cui si esprimerà l'intero Parlamento". Così il capogruppo M5S Davide Crippa, intervenendo in Aula alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Questo non è un voto per attivare il Mes. Questo non è neanche un voto per ratificare la riforma del Mes, che avverrà semmai attraverso lo strumento della ratifica, su cui si esprimerà l'intero Parlamento". Così il capogruppo M5S Davide, intervenendo in Aula alla Camera.

TV7Benevento : Ue: Crippa (M5S), 'no a Mes sanitario è scelta europeista'... - TV7Benevento : Mes: Crippa (M5S), 'oggi non si vota per attivarlo'... - EmeiMarkus : RT @valy_s: #Crippa “Quello di oggi non è un voto per attivare il #MES” Non so cosa faccia pensare (o a questo punto, sperare..) a questi..… - krlunk : RT @valy_s: #Crippa “Quello di oggi non è un voto per attivare il #MES” Non so cosa faccia pensare (o a questo punto, sperare..) a questi..… - Fedex546 : RT @valy_s: #Crippa “Quello di oggi non è un voto per attivare il #MES” Non so cosa faccia pensare (o a questo punto, sperare..) a questi..… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Crippa Mes: Crippa (M5S), 'oggi non si vota per attivarlo' LiberoQuotidiano.it Mes: Crippa (M5S), 'oggi non si vota per attivarlo'

Questo non è neanche un voto per ratificare la riforma del Mes, che avverrà semmai attraverso lo strumento della ratifica, su cui si esprimerà l'intero Parlamento". Così il capogruppo M5S Davide ...

Mes, Conte alla Camera: "Grazie all'Italia migliorata la riforma. Per la ratifica responsabilità del Parlamento"

Il presidente del Consiglio in Aula per le sue comunicazioni sul fondo Salva Stati: "Per continuare a battersi in Ue il governo ha bisogno della massima ...

Questo non è neanche un voto per ratificare la riforma del Mes, che avverrà semmai attraverso lo strumento della ratifica, su cui si esprimerà l'intero Parlamento". Così il capogruppo M5S Davide ...Il presidente del Consiglio in Aula per le sue comunicazioni sul fondo Salva Stati: "Per continuare a battersi in Ue il governo ha bisogno della massima ...