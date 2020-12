Mes, anche al Senato un suicidio grillino: sì nel nome della poltrona, via libera al fondo salva-Stati (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fine del M5s, come previsto, si consuma anche al Senato: via libera alla risoluzione di maggioranza sul Mes, approvata con 156 sì, 129 no e 4 astenuti. Nessuna rottura su quel fondo salva-Stati che i grillini, per anni, hanno giurato (anzi, spergiurato) di non voler mai e poi mai accettare. Sì al Mes, Giuseppe Conte supera anche questo scoglio (anche se ora dovrà fare i conti con Matteo Renzi, pronto a rompere sulla task-force per la gestione del Recovery Plan). Il voto è arrivato intorno alle 21, dopo che in giornata la risoluzione sul Mes era stata approvata anche alla Camera con 297 voti favorevoli. anche a Montecitorio nessuno strappo dei grillini, che si rimangiano anche questa promessa. Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fine del M5s, come previsto, si consumaal: viaalla risoluzione di maggioranza sul Mes, approvata con 156 sì, 129 no e 4 astenuti. Nessuna rottura su quelche i grillini, per anni, hanno giurato (anzi, spergiurato) di non voler mai e poi mai accettare. Sì al Mes, Giuseppe Conte superaquesto scoglio (se ora dovrà fare i conti con Matteo Renzi, pronto a rompere sulla task-force per la gestione del Recovery Plan). Il voto è arrivato intorno alle 21, dopo che in giornata la risoluzione sul Mes era stata approvataalla Camera con 297 voti favorevoli.a Montecitorio nessuno strappo dei grillini, che si rimangianoquesta promessa. Una ...

borghi_claudio : I sette astenuti alla votazione della riforma del MES. Stranamente anche Sgarbi. - borghi_claudio : Entro in casa e trovo il ladro, quindi dato che c'era già prima invece di farlo arrestare gli lascio anche le mutan… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Anche gli economisti di sinistra si mobilitano contro il Mes - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: Entro in casa e trovo il ladro, quindi dato che c'era già prima invece di farlo arrestare gli lascio anche le mutande e… - VincenzoViolano : RT @Gigadesires: Quelli che hanno il 34% in Parlamento, raggiunto anche grazie alla loro contrarietà al #MES, oggi hanno votato a favore de… -