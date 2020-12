qn_lanazione : Incidente fra quattro veicoli, lunga coda in autostrada Prato @muoversintoscan - marco73rm : Colloquio fra mafiosi. “Hai fatto il lavoretto a Giuseppe? “Sì certo; gli ho sparato nella testa”. “Sei uno stupido… - zazoomblog : Ischia (Napoli) – Tragico incidente giovane 23enne lotta fra la vita e la morte - #Ischia #(Napoli) #Tragico… - MoliPietro : Ischia (Napoli) – Tragico incidente giovane 23enne lotta fra la vita e la morte - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: L’8 dicembre 1987, dopo un incidente mortale fra un veicolo dell'IDF e dei palestinesi, inizia la Prima Intifada, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente fra

La Nazione

Prato, 9 dicembre 2020 - Incidente sull'autostrada A11 Firenze-Mare, nel tratto compreso fra Prato Est e Prato Ovest: ci sono tre chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 15 in direz ...Finisce nel fosso con l’auto, rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e scattano per lui denuncia per guida in stato di ebbrezza, ritiro per sospensione della patente e sequestro dell’auto. Una pattuglia ...