Il Past Generation Eu di Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il pianonon va nel merito prima che nel metodo. È l’argomento del giorno: la governance del piano per la spesa dei fondi Ue per la ripresa, da noi denominati Recovery Fund, in Europa noti come NextEU. Fosse solo la governance il problema. Donne, è inutile affannarsi a entrare nelle task force, se non ci sono soldi da gestire per le donne e il sociale, quel che si chiede da mesi, rischiamo di andare a giocare a burraco. In effetti il cambio di nome è opportuno, Recovery entra ed esce Next, perché dalle bozze – finalmente! – di proposta sul come spenderli è più che il futuro si intravede unEu. L’Italia si trascina dei ritardi strutturali antichi che la schiantano in basso nelle classifiche europee. I più gravi e su cui da sempre l’Europa ci chiede di intervenire sono il lavoro delle ...