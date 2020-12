(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unnelin Serie D. Parliamo didel più noto attaccante della Nazionale e del Psg Moise. La società ha annunciato l'arrivo dell'attaccante classe 1993 pronto per la nuova sfida a tinte giallorosse.alcaption id="attachment 1062907" align="alignnone" width="676"(Fabebook)/captionIl gol è nel Dna di famiglia e lui non si nasconde di certo. Fisico possente e voglia di fare bene e seguire le orme delMoise.è pronto a portare gol e assist al...

ItaSportPress : Giovanni Kean firma col Termoli Calcio: 'Sono come mio fratello, meno bomber ma molto simile' -… - FraMitola : @delinquentweet Segnalo anche Giovanni Kean al Termoli. - quelloditermoli : Il Termoli calcio ha preso Giovanni!!! il fratello di Moise Kean Grande #colpodimercato . - Quot_Molise : Termoli Calcio arriva Giovanni Dosse Kean, fratello del centravanti del Paris Saint-Germain |… - Quot_Molise : Il Termoli Calcio accoglie Giovanni Dosse Kean, fratello del centravanti del Paris Saint-Germain |… -

Maurizio Silla

Il gol è nel Dna di famiglia. Fisico possente, centravanti, classe 93’. Ieri Giovanni Dosse Kean ha firmato per l’FCD Termoli Calcio 1920. E’ il fratello del più famoso Moise attualmente in forza al P ...È Giovanni Kean, fratello maggiore del più famoso Moise Kean, il nuovo acquisto del Termoli calcio che si prepara per un possibile riavvio nel 2021 delle ...