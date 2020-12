GF Vip, Alfonso Signorini s’infuria con Patrizia De Blanck in puntata: “È pazza, vuole condurre lei?” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel corso della puntata del 7 dicembre del GF Vip, Alfonso Signorini ho avuto un alterco con la contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima è intervenuta per commentare alcune uscite infelici di Stefania Orlando. L’ex gieffina ha perso letteralmente il controllo, si è alzata in piedi ed ha dato luogo ad un vero e proprio show. Questo suo comportamento, però, non è stato affatto gradito dal padrone di casa e neppure dai telespettatori. Vediamo cosa è successo. La sfuriata di Patrizia De Blanck Dopo essere stata eliminata dal GF Vip, la contessa ha avuto modo di apprendere alcuni comportamenti poco garbati assunti da Stefania Orlando. Per tale motivo, durante la messa in onda, la donna ha colto la palla al balzo per sbottare contro la sua ex compagna d’avventura. ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nel corso delladel 7 dicembre del GF Vip,ho avuto un alterco con la contessaDe. Quest’ultima è intervenuta per commentare alcune uscite infelici di Stefania Orlando. L’ex gieffina ha perso letteralmente il controllo, si è alzata in piedi ed ha dato luogo ad un vero e proprio show. Questo suo comportamento, però, non è stato affatto gradito dal padrone di casa e neppure dai telespettatori. Vediamo cosa è successo. La sfuriata diDeDopo essere stata eliminata dal GF Vip, la contessa ha avuto modo di apprendere alcuni comportamenti poco garbati assunti da Stefania Orlando. Per tale motivo, durante la messa in onda, la donna ha colto la palla al balzo per sbottare contro la sua ex compagna d’avventura. ...

