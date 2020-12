Europa League, il programma del 6° turno della fase a gironi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giovedì 10 dicembre si chiude la fase a gironi di Europa League, ecco tutte le gare in programma: 18.55CSKA Sofia-Roma Dundalk-Arsenal Hapoel Beer Sheva-Nizza Lech Poznan-Rangers Bayer Leverkusen-Slavia PragaNapoli-Real Sociedad Paok-Granada Psv-Omonia Nicosia Rapid Vienna-Molde Rijeka-AZ Standard Liegi-Benfica Young Boys-Cluj 21.00 Braga-Zorya Luhansk Celtic-Lille Dinamo Zagabria-CSKA Mosca Hoffenheim-Gent Leicester-AEK Liberec-Stella Rossa Ludogorets-LASK Maccabi Tel Aviv-SivassporSparta Praga-Milan Tottenham-Anversa Wolfsberger-Feyenoord Foto: Europa League Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Giovedì 10 dicembre si chiude ladi, ecco tutte le gare in: 18.55CSKA Sofia-Roma Dundalk-Arsenal Hapoel Beer Sheva-Nizza Lech Poznan-Rangers Bayer Leverkusen-Slavia PragaNapoli-Real Sociedad Paok-Granada Psv-Omonia Nicosia Rapid Vienna-Molde Rijeka-AZ Standard Liegi-Benfica Young Boys-Cluj 21.00 Braga-Zorya Luhansk Celtic-Lille Dinamo Zagabria-CSKA Mosca Hoffenheim-Gent Leicester-AEK Liberec-Stella Rossa Ludogorets-LASK Maccabi Tel Aviv-SivassporSparta Praga-Milan Tottenham-Anversa Wolfsberger-Feyenoord Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il programma della 6^ giornata della fase a gironi di Europa League. Gruppo A. La Roma è già qualificata e già sicura del primo posto nel Gruppo A, così come il Cska Sofia è già fuori da ogni discorso di qualificazione.

