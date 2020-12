DPCM, arrivano le nuove FAQ del Governo per gli spostamenti a Natale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nuovo DPCM e nuovo aggiornamento delle FAQ, le Frequently asked questions – le domande frequenti – che aiutano a comprendere al meglio le misure per limitare la diffusione dei contagio da Covid-19 nel periodo natalizio. In particolare, chiarimenti arrivano sul fronte dei ricongiungimenti con coniugi/partner che vivono in città diverse e quello delle seconde case durante il periodo delle feste di Natale. Per quel che riguarda i ricongiungimenti, le FAQ specificano che saranno possibili anche dopo il 21 dicembre a patto che il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, cioè il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nuovoe nuovo aggiornamento delle FAQ, le Frequently asked questions – le domande frequenti – che aiutano a comprendere al meglio le misure per limitare la diffusione dei contagio da Covid-19 nel periodo natalizio. In particolare, chiarimentisul fronte dei ricongiungimenti con coniugi/partner che vivono in città diverse e quello delle seconde case durante il periodo delle feste di. Per quel che riguarda i ricongiungimenti, le FAQ specificano che saranno possibili anche dopo il 21 dicembre a patto che il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, cioè il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per ...

Ultime Notizie dalla rete : DPCM arrivano DPCM, arrivano le nuove FAQ del Governo per gli spostamenti a Natale Teleborsa Slitta l’autopsia sulla campionessa di motocross

Slitta di qualche giorno l’autopsia su Sara Lenzi, la giovane campionessa di motocross morta domenica in Sardegna durante una gara. Si pensava che l’esame autoptico potesse essere condotto martedì a S ...

