Dl Sicurezza, ok Camera con 279 sì a riforma decreto Salvini (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Camera ha approvato il nuovo decreto Sicurezza. Il voto finale sul provvedimento che riscrive le norme volute dall'allora ministro Salvini ha visto 279 deputati favorevoli e 232 contrari, 9 gli astenuti. Testo passa ora in Senato. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laha approvato il nuovo. Il voto finale sul provvedimento che riscrive le norme volute dall'allora ministroha visto 279 deputati favorevoli e 232 contrari, 9 gli astenuti. Testo passa ora in Senato.

matteosalvinimi : PAZZESCO E VERGOGNOSO!!! Nelle ore in cui la maggioranza alla Camera è impegnata a smantellare i Decreti sicurezza… - matteosalvinimi : #Salvini: PD-5Stelle-Renzi stanno impegnando la Camera per cancellare i miei Decreti sicurezza, nel pieno dell'emer… - Affaritaliani : Dl sicurezza, striscione della Lega in Aula Camera: 'Stop a Decreto clandestini' - Noiconsalvini : PROTESTA LEGA IN AULA CAMERA: 'STOP #DECRETOCLANDESTINI' - giuantvil : RT @LegaSalvini: PROTESTA LEGA IN AULA CAMERA: 'STOP #DECRETOCLANDESTINI' -