Disastro Barcellona: «Chi ha allestito questa squadra, dovrebbe restituire i soldi spesi» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il quotidiano catalano Sport titola: “Calvario”. E nelle pagine interne: “La traversata del deserto”. La clamorosa sconfitta del Barcellona al Camp Nou (3-0 contro la Juventus) ha definitivamente aperto gli occhi sull’inizio di stagione della formazione guidata da Koeman. Che in Champions ha vinto cinque partite su sei in un girone semplice, tant’è vero che sono secondi per una sola sconfitta. In Liga va peggio: il Barça è nono, a 12 punti dall’Atletico Madrid anche se con due partite in meno. Se dovesse vincerle entrambe, si porterebbe al quinto posto. Ricordiamo qui che lo scorso gennaio il Barcellona esonerò Valverde mentre la squadra era prima in classifica. El Paìs scrive che in campionato il Barcellona “è perso all’equatore della classifica”. Il quotidiano scrive che lo 0-3 con la Juve ha ricordato le umilianti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il quotidiano catalano Sport titola: “Calvario”. E nelle pagine interne: “La traversata del deserto”. La clamorosa sconfitta delal Camp Nou (3-0 contro la Juventus) ha definitivamente aperto gli occhi sull’inizio di stagione della formazione guidata da Koeman. Che in Champions ha vinto cinque partite su sei in un girone semplice, tant’è vero che sono secondi per una sola sconfitta. In Liga va peggio: il Barça è nono, a 12 punti dall’Atletico Madrid anche se con due partite in meno. Se dovesse vincerle entrambe, si porterebbe al quinto posto. Ricordiamo qui che lo scorso gennaio ilesonerò Valverde mentre laera prima in classifica. El Paìs scrive che in campionato il“è perso all’equatore della classifica”. Il quotidiano scrive che lo 0-3 con la Juve ha ricordato le umilianti ...

