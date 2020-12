Da Bergamo: “la frattura Gasperini-Gomez non è ricomponibile” e il malumore è più ampio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non tira un’aria serena in casa Atalanta. Stasera la squadra di Gasperini si gioca il passaggio agli ottavi di Champions contro l’Ajax. E non solo questo. L’Eco di Bergamo torna sui contrasti interni tra il Papu Gomez e l’allenatore Gasperini. “Da domani, comunque vada la gara di stasera, tornerà d’attualità il tema Gasperini-Gomez. Ieri, tra audio, commenti, tv e social si è sentito tutto e il contrario di tutto: pugni, dimissioni, esclusioni dalla squadra, spogliatoio spaccato, eccetera. Un caos. Ma la sostanza resta la stessa del primo giorno: la frattura non è ricomponibile, o Gasperini o Gomez. E un ruolo decisivo sarà quello dei Percassi. Cosa succederà lo vedremo”. Anche il Corriere Bergamo si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non tira un’aria serena in casa Atalanta. Stasera la squadra disi gioca il passaggio agli ottavi di Chns contro l’Ajax. E non solo questo. L’Eco ditorna sui contrasti interni tra il Papue l’allenatore. “Da domani, comunque vada la gara di stasera, tornerà d’attualità il tema. Ieri, tra audio, commenti, tv e social si è sentito tutto e il contrario di tutto: pugni, dimissioni, esclusioni dalla squadra, spogliatoio spaccato, eccetera. Un caos. Ma la sostanza resta la stessa del primo giorno: lanon è ricomponibile, o. E un ruolo decisivo sarà quello dei Percassi. Cosa succederà lo vedremo”. Anche il Corrieresi ...

