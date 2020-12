Crisi sul Recovery Fund: ecco perché la maggioranza rischia la rottura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il nodo sul Recovery Fund continua a minacciare la maggioranza con la Crisi di Governo, se non si trova un accordo sulla gestione dei fondi. È stallo sul Recovery Fund. Chi sarà il primo a fare un passo indietro? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte o il leader di Italia viva Matteo Renzi? La situazione L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il nodo sulcontinua a minacciare lacon ladi Governo, se non si trova un accordo sulla gestione dei fondi. È stallo sul. Chi sarà il primo a fare un passo indietro? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte o il leader di Italia viva Matteo Renzi? La situazione L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

CarloCalenda : Antonello, abbiamo il record di morti vs contagiati e siamo 5 su numero di abitanti. La gestione della crisi è un d… - matteorenzi : Io penso che sul voto sul Salva-Stati del 9 non ci sarà un incidente fatale. Anche perché altrimenti la responsabil… - CasagrandeStef : RT @IlPrimatoN: Sul Recovery fund Renzi non molla: Conte deve accontentarlo sulla governance altrimenti sarà crisi di governo https://t.co… - Affaritaliani : Sul Recovery l'intesa si troverà Ma cresce l'ipotesi crisi a gennaio - unipegaso : Sto lavorando dalla mia terrazza sul mare, la qualità del mio lavoro è migliorata, imparare dalla crisi… -