Coronavirus, Crisanti contro i 21 parametri: “Paradosso Veneto” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo il virologo bisogna assolutamente cambiare i 21 parametri per la creazione delle zone d’emergenza, creano paradossi. Andrea Crisanti (Facebook)Professore di virologia e microbiologia all’Università di Padova, Andrea Crisanti ha parlato dei parametri, che di fatto, determinano il posizionamento delle regioni nelle cosiddette zone d’emergenza, gialla, arancione o rossa. Secondo Crisanti, i parametri in questione devono essere assolutamente modificati. Questo perchè tenendo ad esempio conto dei posti in rianimazione, creano dei paradossi piuttosto evidenti. Come il caso Veneto, che secondo Crisanti rischia di diventare la regione con più morti e contagiati d’Italia, ma che resta stabilmente in zona gialla, la più innocua insomma. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Secondo il virologo bisogna assolutamente cambiare i 21per la creazione delle zone d’emergenza, creano paradossi. Andrea(Facebook)Professore di virologia e microbiologia all’Università di Padova, Andreaha parlato dei, che di fatto, determinano il posizionamento delle regioni nelle cosiddette zone d’emergenza, gialla, arancione o rossa. Secondo, iin questione devono essere assolutamente modificati. Questo perchè tenendo ad esempio conto dei posti in rianimazione, creano dei paradossi piuttosto evidenti. Come il caso Veneto, che secondorischia di diventare la regione con più morti e contagiati d’Italia, ma che resta stabilmente in zona gialla, la più innocua insomma. LEGGI ANCHE ...

Corriere : Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - repubblica : Il microbiologo Crisanti: 'Parlare di sci con 600 morti al giorno? Non è un Paese normale' - dipi1_con : RT @Corriere: Crisanti: «La terza ondata? È una certezza. L’Italia avrà record di morti in Europa» - antobon2 : RT @Lanf040264: #Crisanti netto: '#Gallera ha violato le regole? In #Inghilterra si sarebbe dovuto dimettere'. Speriamo lo faccia, è stato… - infoitinterno : CORONAVIRUS: la TERZA ONDATA di CONTAGI è CERTA e avremo il RECORD EUROPEO di MORTI, parla il VIROLOGO CRISANTI -