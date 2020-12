C’è una grossa novità per chi utilizza le routine di Google Home (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'applicazione di Google Home permette per alcuni utenti di impostare le routine come scorciatoie da pinnare in Homescreen L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'applicazione dipermette per alcuni utenti di impostare lecome scorciatoie da pinnare inscreen L'articolo proviene da TuttoAndroid.

CarloCalenda : C’è qualcosa di profondamente stonato in questo sciopero. Famiglie e lavoratori meno garantiti devono subire disser… - gennaromigliore : Incredibile: mentre la maggioranza è in bilico sulla discussione per evitare l’ennesima inutile task force, il mini… - LuigiBrugnaro : ??Ora in Piazza San Marco per verificare la situazione. C’è una leale collaborazione tra istituzioni, ma dobbiamo… - masoproteggerti : RT @habitlous: comunque per me non c’è cosa più bella della dialettica in una persona: è tremendamente affascinante ascoltare una persona c… - Giulia_DT : Mi sono messa a studiare in macchina perché mi vergognavo di andare a casa di broccolo perché lui non c'era e non v… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Cisco Webex: presentate nuove innovazioni per una collaborazione più inclusiva e un'esperienza di utilizzo simile a quella in presenza Fortune Italia