Caso Suarez | le risposte dell' esame farsa | ' Mi chiamo Luis Suarez e gioco alla Playstation'

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in settimana dovrebbero arrivare in FIGC le prime carte dell'indagine dalla Procura di ...Continua a tenere banco il caso Luis Suarez, si sta provando a fare luce sull’esame ‘farsa’ che è andato in scena presso l’università di Perugia. Tutto è nato dopo la rottura tra l’attaccante ed il Ba ...