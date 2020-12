Alessia Marcuzzi svela i suoi concorrenti preferiti del GF Vip 5 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alessia Marcuzzi quando ha condotto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello è sempre stata molto attenta a non dimostrare le sue preferenze tra i concorrenti. Adesso che non è lei al timone del reality di punta di Mediaset la Pinella sui social ha fatto più volte i complimenti a Stefania Orlando e anche a Tommaso Zorzi. Ieri sera a Le Iene – proprio mentre annunciava lo scherzo fatto a Matilde Brandi – la conduttrice (che era stata settimane a casa dopo aver contratto il Covid) ha detto chiaramente chi sono i suoi 3 gieffini preferiti. “Io non mi perdo una puntata del programma. Io sono pazza di questo Grande Fratello Vip. Soprattutto di Stefania Orlando, Maria teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Voi siete pallosi che parlate solo di alta cultura e di cose da radical chic. Guardate che al GF Vip succede di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 9 dicembre 2020)quando ha condotto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello è sempre stata molto attenta a non dimostrare le sue preferenze tra i. Adesso che non è lei al timone del reality di punta di Mediaset la Pinella sui social ha fatto più volte i complimenti a Stefania Orlando e anche a Tommaso Zorzi. Ieri sera a Le Iene – proprio mentre annunciava lo scherzo fatto a Matilde Brandi – la conduttrice (che era stata settimane a casa dopo aver contratto il Covid) ha detto chiaramente chi sono i3 gieffini. “Io non mi perdo una puntata del programma. Io sono pazza di questo Grande Fratello Vip. Soprattutto di Stefania Orlando, Maria teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Voi siete pallosi che parlate solo di alta cultura e di cose da radical chic. Guardate che al GF Vip succede di ...

