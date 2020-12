Ajax Atalanta, Van der Sar: «A Bergamo persi due punti, speriamo di vincere» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Edwin van der Sar ha parlato prima di Ajax-Atalanta Edwin van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro l’Atalanta. «A Bergamo abbiamo segnato due gol, poi non siamo stati in grado di difendere il risultato. Nella ripresa abbiamo subito due gol, lì abbiamo perso due punti. Come club abbiamo una gran storia, teniamo molto ai giocatori giovani. Brobbey è un attaccante forte e veloce, speriamo possa far gol. Spendiamo 11-12 milioni di euro, per noi è importante. Siamo arrivati a cinque secondi dalla finale, abbiamo vinto con la Juventus ai quarti due anni fa. È la nostra storia. Ogni due o tre anni abbiamo giocatori di gran livello, ma anche per loro è importante andare in un campionato per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Edwin van der Sar ha parlato prima diEdwin van der Sar, direttore generale dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro l’. «Aabbiamo segnato due gol, poi non siamo stati in grado di difendere il risultato. Nella ripresa abbiamo subito due gol, lì abbiamo perso due. Come club abbiamo una gran storia, teniamo molto ai giocatori giovani. Brobbey è un attaccante forte e veloce,possa far gol. Spendiamo 11-12 milioni di euro, per noi è importante. Siamo arrivati a cinque secondi dalla finale, abbiamo vinto con la Juventus ai quarti due anni fa. È la nostra storia. Ogni due o tre anni abbiamo giocatori di gran livello, ma anche per loro è importante andare in un campionato per ...

