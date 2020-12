Sci alpino: clamoroso, sarà la Val di Fassa a recuperare le gare cancellate a Yanqing! (Di martedì 8 dicembre 2020) Una notizia fantastica per un comprensorio che da anni attendeva di entrare nella Coppa del Mondo di sci alpino. sarà ancora una volta l’Italia a recuperare le gare femminili cancellate qualche giorno fa, nel caso specifico a Yanqing, in Cina. Nello stesso week-end, il 27 e 28 febbraio 2021, a pochi giorni dalla conclusione dei Mondiali di Cortina, la Val di Fassa ospiterà infatti la discesa e il superG previsti in calendario e permetterà alla Fis di salvaguardare il circuito di Coppa. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio Fis tenutosi lunedì in videoconferenza. La pista che ospiterà le velociste di tutto il mondo sarà “La VolatA“, già teatro delle gare dei Mondiali junior del 2019, di molte altre competizioni di Coppa Europa e Fis, che ora ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Una notizia fantastica per un comprensorio che da anni attendeva di entrare nella Coppa del Mondo di sciancora una volta l’Italia alefemminiliqualche giorno fa, nel caso specifico a Yanqing, in Cina. Nello stesso week-end, il 27 e 28 febbraio 2021, a pochi giorni dalla conclusione dei Mondiali di Cortina, la Val diospiterà infatti la discesa e il superG previsti in calendario e permetterà alla Fis di salvaguardare il circuito di Coppa. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio Fis tenutosi lunedì in videoconferenza. La pista che ospiterà le velociste di tutto il mondo“La VolatA“, già teatro delledei Mondiali junior del 2019, di molte altre competizioni di Coppa Europa e Fis, che ora ...

