Salerno, ora c’è ordinanza ufficiale: chiusi ville e parchi per una settimana ancora (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGià anticipata nelle ore scorse, è stata pubblicata ufficialmente questa mattina l’ordinanza con la quale il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto la chiusura di parchi e ville del comune capoluogo per evitare assembramenti e condurre la città verso la zona gialla con il minor numero possibile di contagi che, comunque, continuano a registrarsi anche se in misura minore dopo il boom di casi registrati nel mese di novembre. Il provvedimento adottato dal sindaco decreta che a far data da oggi e fino al prossimo 13 dicembre saranno chiusi tutti i parchi, ville e giardini comunali recintati, lasciando libero accesso agli esercizi commerciali, delimitando percorsi con appositi attrezzature e quant’altro per inibire l’ingresso e l’uso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGià anticipata nelle ore scorse, è stata pubblicata ufficialmente questa mattina l’con la quale il sindaco diVincenzo Napoli ha disposto la chiusura didel comune capoluogo per evitare assembramenti e condurre la città verso la zona gialla con il minor numero possibile di contagi che, comunque, continuano a registrarsi anche se in misura minore dopo il boom di casi registrati nel mese di novembre. Il provvedimento adottato dal sindaco decreta che a far data da oggi e fino al prossimo 13 dicembre sarannotutti ie giardini comunali recintati, lasciando libero accesso agli esercizi commerciali, delimitando percorsi con appositi attrezzature e quant’altro per inibire l’ingresso e l’uso ...

Nadia_Simon_ : RT @fatina909: ???????????? ARES 1 anno solamente ma nessuno ha mai chiesto di lui , ora si trova in canile già da un po' purtroppo Non è… - salerno_vince : RT @NatMarmo: Fino a qualche mese fa Renzi è stato un bersaglio, accusato di voler destabilizzare il Governo di cui fa parte. Ora è accusat… - tvoggi : AOU SALERNO, CISL FP: “INTERVENGA LA PROCURA, INTERVENGA L’ISPETTORATO DEL LAVORO, SI PROVVEDA AL COMMISSARIAMENTO”… - salerno_vince : RT @MPSkino: ??????...e ora manderà in crash in mononeurone sovranista/negazionista che urlerà allo scandalo e al 'PRIMA i TALLIANI!' ???? NoVA… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno ora Salerno, ora c'è ordinanza ufficiale: chiusi ville e parchi per una settimana ancora anteprima24.it Carrano, signor “Scusa, ora non posso parlare”. Il Livorno sprofonda ma lui non si dimette

Amministratore Delegato, padrone della maggioranza relatica delle quote, eppure non ha ancora verso un euro nella società ...

Sarzana punta al tris Ora sotto al Grosseto

Dopo i successi con Bassano e Trissino i rossoneri vogliono proseguire la marcia. Si gioca stasera al vecchio mercato alle 20.45 a porte chiuse ...

Amministratore Delegato, padrone della maggioranza relatica delle quote, eppure non ha ancora verso un euro nella società ...Dopo i successi con Bassano e Trissino i rossoneri vogliono proseguire la marcia. Si gioca stasera al vecchio mercato alle 20.45 a porte chiuse ...